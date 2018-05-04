Батут с детьми сорвало ветром в Астане: есть пострадавшие
Батут с детьми сорвало ветром в Астане возле торгового дома «Жаннур» по улице Валиханова, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил читатель, прислав видео на редакционный
Батут с детьми сорвало ветром в Астане возле торгового дома «Жаннур» по улице Валиханова, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил читатель, прислав видео на редакционный
«На месте работают полицейские. Предварительно, от порыва ветра перевернуло батут, в результате пострадали пятеро детей. Сейчас им оказывается медпомощь», — прокомментировали в
«На место прибыли полицейский наряд и кареты скорой помощи, работают на месте. В 16.50 в дежурную часть поступил звонок с информацией о происшествии, по пострадавшим будем выяснять ситуацию», — добавили в полиции.
«Площадка была привязана. Она все время тут стояла. Была привязана. Внезапно налетел ветер. Такой сильный, у меня потолок, думала, рухнет. И батут поднялся над землей, сорвался и полетел туда вместе с детьми», — рассказала очевидец, продавец цветочного бутика.
В земле остались металлические колья и оборванные веревки. По данным КЧС МВД РК, батут пролетел на расстояние около 20 метров от места закрепления.
«На территории ТД “Жаннур”