Батут с детьми сорвало ветром в Астане: есть пострадавшие

Источник: Tengrinews

«На месте работают полицейские. Предварительно, от порыва ветра перевернуло батут, в результате пострадали пятеро детей. Сейчас им оказывается медпомощь», — прокомментировали в пресс-службе ДВД Астаны.

«На место прибыли полицейский наряд и кареты скорой помощи, работают на месте. В 16.50 в дежурную часть поступил звонок с информацией о происшествии, по пострадавшим будем выяснять ситуацию», — добавили в полиции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PKOrpiHvE9Q?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Площадка была привязана. Она все время тут стояла. Была привязана. Внезапно налетел ветер. Такой сильный, у меня потолок, думала, рухнет. И батут поднялся над землей, сорвался и полетел туда вместе с детьми», — рассказала очевидец, продавец цветочного бутика.

В земле остались металлические колья и оборванные веревки. По данным КЧС МВД РК, батут пролетел на расстояние около 20 метров от места закрепления.