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14:34 (мск), источник: Tengrinews

Батут с детьми сорвало ветром в Астане: есть пострадавшие

Батут с детьми сорвало ветром в Астане возле торгового дома «Жаннур» по улице Валиханова, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил читатель, прислав видео на редакционный WhatsApp-номер +7 777 001 44 99. По предварительным данным, пострадали пять детей.

Источник: Tengrinews

«На месте работают полицейские. Предварительно, от порыва ветра перевернуло батут, в результате пострадали пятеро детей. Сейчас им оказывается медпомощь», — прокомментировали в пресс-службе ДВД Астаны.

«На место прибыли полицейский наряд и кареты скорой помощи, работают на месте. В 16.50 в дежурную часть поступил звонок с информацией о происшествии, по пострадавшим будем выяснять ситуацию», — добавили в полиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Площадка была привязана. Она все время тут стояла. Была привязана. Внезапно налетел ветер. Такой сильный, у меня потолок, думала, рухнет. И батут поднялся над землей, сорвался и полетел туда вместе с детьми», — рассказала очевидец, продавец цветочного бутика.

В земле остались металлические колья и оборванные веревки. По данным КЧС МВД РК, батут пролетел на расстояние около 20 метров от места закрепления.

«На территории ТД “Жаннур” из-за сильного ветра перевернулся батут сложной конструкции (200−250 квадратных метров). Пострадали пять детей», — прокомментировали в Комитете по ЧС. «Просим обратить внимание дополнительно на действующее штормовое предупреждение по ветру. Кроме того, нельзя упускать из виду ответственность родителей, которые запустили детей на батут, принимая во внимание, что дует сильный ветер», — добавили в КЧС.

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