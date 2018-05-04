Бывшего сотрудника ангарской колонии осудили за взятки

Бывшего сотрудника ангарской исправительной колонии осудили за взятки, за пособничество в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере, а также за превышение должностных полномочий.

По версии следствия, младший инспектор надзора отдела безопасности с декабря 2017 по февраль 2018 года за денежное вознаграждение передал осужденному сим-карты сотовых операторов и наркотики. За свои услуги он брал от 1 до 5 тысяч рублей.

Попался нечистый на руку сотрудник, когда пытался поспособствовать сделке между осужденным и наркодельцом.