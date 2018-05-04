Бывшего сотрудника ангарской колонии осудили за взятки
Мужчина передавал осужденным наркотики и
Мужчина передавал осужденным наркотики и
Бывшего сотрудника ангарской исправительной колонии осудили за взятки, за пособничество в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере, а также за превышение должностных полномочий.
По версии следствия, младший инспектор надзора отдела безопасности с декабря 2017 по февраль 2018 года за денежное вознаграждение передал осужденному
Попался нечистый на руку сотрудник, когда пытался поспособствовать сделке между осужденным и наркодельцом.
— Приговором Ангарского городского суда он признан виновным в совершении 6 преступлений. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.