Семеро челябинцев отравились готовыми салатами из супермаркета

«Семь человек госпитализированы в городскую клиническую больницу № 8 с симптомами острого гастроэнтерита после употребления готовых салатов, которые они приобретали в супермаркетах “Лента”, расположенных в ТРК “Алмаз” и на улице Братьев Кашириных», — сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении здравоохранения администрации Челябинска.

В настоящий момент состояние всех отравившихся оценивается как стабильное. «Тяжелых нет», — уточнили в ведомстве.

О ситуации уведомили региональное управление Роспотребнадзора. Они в свою очередь проведут проверку по данному факту.