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15:05 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии разыскиваются пропавшие без вести девушки-подростки

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане полиция ведет розыск трех девушек-подростков. На сайте регионального МВД 4 мая появились соответствующие ориентировки.

Полиция Уфы разыскивает без вести пропавшую 17-летнюю Алию Валиахметову. Девушка проживает в доме по улице Летчиков. Она покинула место жительства 25 апреля. Сообщается, что разыскиваемая ранее уже уходила из дома.

Приметы: на вид 20 лет, рост 170−175 см, среднего телосложения, волосы каштановые, до плеч.

Была одета в зеленую болоньевую куртку, серую кофту, синие джинсы, черные кроссовки в белую крапинку.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, обратиться в ОП № 4 УМВД России по Уфе. Контакты инициатора поиска: 8−937−490−62−00, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в ведомстве.

Полиция Стерлитамака разыскивает пропавшую без вести 17-летнюю Камилу Валиахметову. Девушка ушла из общежития по ул. Свердлова 23 апреля.

Приметы: на вид 17−18 лет, рост 165−170 см, среднего телосложения, волосы длинные.

О ней имеющуюся информацию следует сообщать по телефонам: 8−961−371−52−30, 8−999−741−74−96, 02, 020, 002.

Еще одна 17-летняя девушка пропала в столице Башкирии 25 апреля. Лиана Нургалина ушла из приюта. Ранее не уходила.

Приметы: на вид 17−18 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы черные, чуть ниже плеч.

Была одета в черные джинсы, кофту и ветровку, темные кроссовки. При себе был черный рюкзак.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, обратиться в ОП № 1 УМВД России по Уфе. Контакты инициатора поиска: 8−917−386−19−50, 02, 020, 002», — проинформировали в ведомстве.

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