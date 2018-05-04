В Башкирии разыскиваются пропавшие без вести девушки-подростки
УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане полиция ведет розыск трех
УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане полиция ведет розыск трех
Полиция Уфы разыскивает без вести пропавшую 17-летнюю Алию Валиахметову. Девушка проживает в доме по улице Летчиков. Она покинула место жительства 25 апреля. Сообщается, что разыскиваемая ранее уже уходила из дома.
Приметы: на вид 20 лет, рост 170−175 см, среднего телосложения, волосы каштановые, до плеч.
Была одета в зеленую болоньевую куртку, серую кофту, синие джинсы, черные кроссовки в белую крапинку.
«Просим всех, кто обладает
Полиция Стерлитамака разыскивает пропавшую без вести 17-летнюю Камилу Валиахметову. Девушка ушла из общежития по ул. Свердлова 23 апреля.
Приметы: на вид 17−18 лет, рост 165−170 см, среднего телосложения, волосы длинные.
О ней имеющуюся информацию следует сообщать по телефонам: 8−961−371−52−30, 8−999−741−74−96, 02, 020, 002.
Еще одна 17-летняя девушка пропала в столице Башкирии 25 апреля. Лиана Нургалина ушла из приюта. Ранее не уходила.
Приметы: на вид 17−18 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы черные, чуть ниже плеч.
Была одета в черные джинсы, кофту и ветровку, темные кроссовки. При себе был черный рюкзак.
«Просим всех, кто обладает