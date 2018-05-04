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16:14 (мск), источник: Интерфакс

Имущество обвиняемых в растрате чиновников Роскомнадзора арестовали

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — На имущество обвиняемых в растрате чиновников Роскомнадзора, среди которых пресс-секретарь службы Вадим Ампелонский, наложен арест.

Источник: РИА "Новости"

«С момента последнего продления домашнего ареста обвиняемым следствием выполнен ряд действий: проведены допросы, очные ставки, проверка показаний на месте, наложен арест на имущество обвиняемых», — заявил в пятницу следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении срока домашнего ареста Ампелонскому, экс-начальнику правового управления Роскомнадзора Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) Александру Весельчакову.

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На чье именно имущество наложен арест, следователь не уточнил.

Следственный комитет просит оставить трех обвиняемых под домашним арестом до 7 августа. За указанный срок следствие планирует завершить расследование дела.

Фигурантам инкриминируется растрата 6 млн рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). Ранее они обвинялись в мошенничестве на 23 млн рублей (часть 4 стати 159), однако весной следствие изменило квалификацию их действий. С октября прошлого года все трое с санкции суда находятся под домашним арестом.

Уголовное дело в отношении должностных лиц Роскомнадзора было возбуждено в сентябре прошлого года и связано с фиктивным, по версии следствия, трудоустройством сотрудников ГРЧЦ, подконтрольного Роскомнадзору. Никто из обвиняемых свою вину не признает.

Еще один фигурант дела, генеральный директор ГРЧЦ Анастасия Звягинцева в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

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