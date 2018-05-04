Имущество обвиняемых в растрате чиновников Роскомнадзора арестовали
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — На имущество обвиняемых в растрате чиновников Роскомнадзора, среди которых
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — На имущество обвиняемых в растрате чиновников Роскомнадзора, среди которых
«С момента последнего продления домашнего ареста обвиняемым следствием выполнен ряд действий: проведены допросы, очные ставки, проверка показаний на месте, наложен арест на имущество обвиняемых», — заявил в пятницу следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении срока домашнего ареста Ампелонскому,
На чье именно имущество наложен арест, следователь не уточнил.
Следственный комитет просит оставить трех обвиняемых под домашним арестом до 7 августа. За указанный срок следствие планирует завершить расследование дела.
Фигурантам инкриминируется растрата 6 млн рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). Ранее они обвинялись в мошенничестве на 23 млн рублей (часть 4 стати 159), однако весной следствие изменило квалификацию их действий. С октября прошлого года все трое с санкции суда находятся под домашним арестом.
Уголовное дело в отношении должностных лиц Роскомнадзора было возбуждено в сентябре прошлого года и связано с фиктивным, по версии следствия, трудоустройством сотрудников ГРЧЦ, подконтрольного Роскомнадзору. Никто из обвиняемых свою вину не признает.
Еще один фигурант дела, генеральный директор ГРЧЦ Анастасия Звягинцева в настоящее время находится под подпиской о невыезде.