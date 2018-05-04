МЧС наращивает группировку по тушению пожара в Ялтинском заповеднике

Загорание произошло днем в районе ущелья Уч-Кош возле села Васильевка. К тушению огня привлечены сотрудники Гурзуфского лесничества, заповедника, а также вертолет МИ-8 МЧС.

Как рассказали в МЧС, информация о загорании лесной подстилки поступила в службу спасения в 11.40. Пожар тушат с помощью автоцистерн и ранцевых огнетушителей. В то же время вертолет МЧС сбросил на огонь более 15 куб метров воды.