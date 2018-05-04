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16:29 (мск), источник: РИА Крым

МЧС наращивает группировку по тушению пожара в Ялтинском заповеднике

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В настоящее время площадь пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике составляет около 3 тыс кв метров. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Загорание произошло днем в районе ущелья Уч-Кош возле села Васильевка. К тушению огня привлечены сотрудники Гурзуфского лесничества, заповедника, а также вертолет МИ-8 МЧС.

Как рассказали в МЧС, информация о загорании лесной подстилки поступила в службу спасения в 11.40. Пожар тушат с помощью автоцистерн и ранцевых огнетушителей. В то же время вертолет МЧС сбросил на огонь более 15 куб метров воды.

«Всего в ликвидации чрезвычайного происшествия задействованы 46 человек и 11 единиц техники, от МЧС России задействовано 25 человек личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники. Кроме того, дополнительно выдвинулась аэромобильная группировка сил и средств ГУ МЧС в составе 72 человек личного состава и 7 единиц специализированной техники», — добавили в пресс-службе.

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