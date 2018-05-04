МЧС наращивает группировку по тушению пожара в Ялтинском заповеднике
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В настоящее время площадь пожара в Ялтинском
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В настоящее время площадь пожара в Ялтинском
Загорание произошло днем в районе ущелья
Как рассказали в МЧС, информация о загорании лесной подстилки поступила в службу спасения в 11.40. Пожар тушат с помощью автоцистерн и ранцевых огнетушителей. В то же время вертолет МЧС сбросил на огонь более 15 куб метров воды.
«Всего в ликвидации чрезвычайного происшествия задействованы 46 человек и 11 единиц техники, от МЧС России задействовано 25 человек личного состава и 7 единиц