В Кишиневе возле троллейбусного парка загорелся автомобиль
На место происшествия приехали пожарные.
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На место происшествия приехали пожарные.
Инцидент произошел 4 мая после полудня в Кишиневе: на улице Митрополита Дософтея 146, возле троллейбусного парка № 1 во время движения загорелся автомобиль. На место происшествия выехали пожарные.
— Загорелась машина Volkswagen Passat, пламя успело охватить около 70% машины. Пожарным удалось потушить огонь. В результате происшествия никто не пострадал, водитель успел покинуть транспортное средство. Обстоятельства произошедшего выясняются — сообщила корреспонденту «КП»