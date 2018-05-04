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15:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кишиневе возле троллейбусного парка загорелся автомобиль

На место происшествия приехали пожарные.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел 4 мая после полудня в Кишиневе: на улице Митрополита Дософтея 146, возле троллейбусного парка № 1 во время движения загорелся автомобиль. На место происшествия выехали пожарные.

— Загорелась машина Volkswagen Passat, пламя успело охватить около 70% машины. Пожарным удалось потушить огонь. В результате происшествия никто не пострадал, водитель успел покинуть транспортное средство. Обстоятельства произошедшего выясняются — сообщила корреспонденту «КП» пресс-секретарь Инспектората по чрезвычайным происшествиям Лилиана Пушкашу.

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