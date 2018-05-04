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15:46 (мск), источник: Tengrinews

Батут сорвало ветром в Астане: какие травмы получили дети

В пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям сообщили о состоянии пострадавших детей, которые были на сорванном ветром батуте, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В вторую детскую городскую больницу в Астане направлены пятеро детей.

«Двое детей — 2011 и 2014 годов рождения — получили множественные травмы. Ребенок 2012 года рождения госпитализирован с диагнозом “закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга”. Ребенок 2011 года рождения поступил с диагнозом “закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и гемотома височной области справа”. С диагнозом “растяжение связок правого предплечья, ушиб левой голени” поступил ребенок 2010 года рождения», — сообщили в пресс-службе КЧС.

Во время загрузки произошла ошибка.

Батут с детьми сорвало ветром в Астане возле торгового дома «Жаннур» по улице Валиханова.

Как сообщили в ДВД Астаны, батут перевернуло порывом ветра. В земле остались металлические колья и оборванные веревки. По данным КЧС МВД РК, батут пролетел на расстояние около 20 метров от места закрепления.

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