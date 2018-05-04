Батут сорвало ветром в Астане: какие травмы получили дети
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В вторую детскую городскую больницу в Астане направлены пятеро детей.
«Двое детей — 2011 и 2014 годов рождения — получили множественные травмы. Ребенок 2012 года рождения госпитализирован с диагнозом “закрытая
Батут с детьми сорвало ветром в Астане возле торгового дома «Жаннур» по улице Валиханова.
Как сообщили в ДВД Астаны, батут перевернуло порывом ветра. В земле остались металлические колья и оборванные веревки. По данным КЧС МВД РК, батут пролетел на расстояние около 20 метров от места закрепления.