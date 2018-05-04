Батут сорвало ветром в Астане: какие травмы получили дети

Источник: Tengrinews

В вторую детскую городскую больницу в Астане направлены пятеро детей.

«Двое детей — 2011 и 2014 годов рождения — получили множественные травмы. Ребенок 2012 года рождения госпитализирован с диагнозом “закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга”. Ребенок 2011 года рождения поступил с диагнозом “закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и гемотома височной области справа”. С диагнозом “растяжение связок правого предплечья, ушиб левой голени” поступил ребенок 2010 года рождения», — сообщили в пресс-службе КЧС.

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