Пропавшего в Сочи туриста нашли мертвым
4 мая спасатели ЮРПСО МЧС России нашли тело пропавшего мужчины в каньоне реки Ац.
4 мая спасатели ЮРПСО МЧС России нашли тело пропавшего мужчины в каньоне реки Ац.
— По предварительной информации, он упал с высоты около 40 метров на сложном скальном участке и получил травмы несовместимые с жизнью, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в
Тело погибшего 39-летнего сочинца транспортировали на базу ЮРПСО МЧС России бортом вертолета МИ-8 и передали сотрудникам следственных органов.
Напомним, в горах Сочи 2 мая пропали два человека. Одного из них — 18-летнего Влада нашли утром живым. Его обнаружили туристы и передали спасателям.
Второй — 39-летний местный житель — был в походе вместе со своими друзьями и женой. 1 мая туристы спускались по хребту Алек. Туристы разделились на пары, и погибший остался с женой. В