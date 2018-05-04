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16:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшего в Сочи туриста нашли мертвым

4 мая спасатели ЮРПСО МЧС России нашли тело пропавшего мужчины в каньоне реки Ац.

— По предварительной информации, он упал с высоты около 40 метров на сложном скальном участке и получил травмы несовместимые с жизнью, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Тело погибшего 39-летнего сочинца транспортировали на базу ЮРПСО МЧС России бортом вертолета МИ-8 и передали сотрудникам следственных органов.

Напомним, в горах Сочи 2 мая пропали два человека. Одного из них — 18-летнего Влада нашли утром живым. Его обнаружили туристы и передали спасателям.

Второй — 39-летний местный житель — был в походе вместе со своими друзьями и женой. 1 мая туристы спускались по хребту Алек. Туристы разделились на пары, и погибший остался с женой. В какой-то момент он сорвался и упал в каньон. Жена целые сутки искала его сама, переночевав в лесу.

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