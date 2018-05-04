Пропавшего в Сочи туриста нашли мертвым

— По предварительной информации, он упал с высоты около 40 метров на сложном скальном участке и получил травмы несовместимые с жизнью, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в горах Сочи 2 мая пропали два человека. Одного из них — 18-летнего Влада нашли утром живым . Его обнаружили туристы и передали спасателям.