Нижегородский экс-полицейский Павел Берсенев получил условный срок за избиение задержанной
Бывший сотрудник отдела полиции № 7 Нижнего Новгорода Павел Берсенев приговорен к четырем годам условно за избиение задержанной женщины.
Бывший сотрудник отдела полиции № 7 Нижнего Новгорода Павел Берсенев приговорен к четырем годам условно за избиение задержанной женщины.
Как сообщила 4 мая
После того, как женщина отказалась подписать бланк объяснения, подсудимый начал угрожать потерпевшей, а затем ударил ее ладонью по лицу, после чего, держа потерпевшую за руки, не менее двух раз ударил ее спиной об стену.
Уголовное дело в отношении
Напомним, потерпевшая обращалась за юридической помощью в МРОО «Комитет против пыток».