Нижегородский экс-полицейский Павел Берсенев получил условный срок за избиение задержанной

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщила 4 мая пресс-служба СУ СК РФ по региону, следствием и судом установлено, что ночью 2 апреля 2017 года в кафе в Советском районе прибыли сотрудники полиции по заявке о произошедшей драке. Для дачи объяснения по обстоятельствам произошедшего в отдел полиции была доставлена 32-летняя женщина, которая находилась в этом кафе вместе с друзьями.

После того, как женщина отказалась подписать бланк объяснения, подсудимый начал угрожать потерпевшей, а затем ударил ее ладонью по лицу, после чего, держа потерпевшую за руки, не менее двух раз ударил ее спиной об стену.

Уголовное дело в отношении экс-полицейского было возбуждено по п."а" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия и с угрозой его применения). Во время предварительного расследования обвиняемый вину в содеянном не признал. Из полиции Берсенев был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Приговор в законную силу не вступил.