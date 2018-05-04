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17:12 (мск), источник: Интерфакс

ОЗХО опровергла информацию о дозировке использованного в Солсбери агента

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не имеет возможности определить количество химического вещества, использованного при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, заявили в организации.

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«ОЗХО не может оценить или определить количество нервного агента, который был применен в Солсбери 4 марта 2018 года. Вероятно, его количество должно оцениваться в миллиграммах», — говорится в заявлении пресс-секретаря ОЗХО, поступившем в «Интерфакс».

«Тем не менее, анализ проб, собранных техгруппой ОЗХО, выявил, что обнаруженное химическое вещество имеет высокую чистоту, стойкость и не подвержено влиянию погодных условий», — подчеркивается в заявлении.

Ранее в пятницу стало известно, что гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью газете The New York Times сообщил об использовании от 50 до 100 г боевого отравляющего вещества в жидком виде при нападении на Скрипалей. «Для исследовательской деятельности в целях защиты вам могло бы потребоваться, например, от 5 до 10 граммов, но в Солсбери, по-видимому, было использован больший объем, точное количество неизвестно. Мне говорили, что речь могла идти о примерно 50−100 граммах, что выходит за пределы объема, необходимого для исследований или защиты», — сказал Узюмджю.

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Кроме того, глава ОЗХО отметил, что отравляющее вещество, вероятно, было очень «устойчивым». «На него не оказывают воздействие погодные условия, и этот факт объясняет то, что мы смогли идентифицировать его после такого продолжительного времени», — добавил он.

В МИД РФ поставили заявление Узюмджю под сомнение. «По оценке экспертов, 50−100 грамм химического отравляющего вещества, если речь идет о том веществе, о котором говорила Великобритания, о котором говорилось в стенах ОЗХО, этого количества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то, что двух человек», — сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия.

По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

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