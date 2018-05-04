ОЗХО опровергла информацию о дозировке использованного в Солсбери агента
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не имеет возможности определить количество химического вещества, использованного при отравлении
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не имеет возможности определить количество химического вещества, использованного при отравлении
«ОЗХО не может оценить или определить количество нервного агента, который был применен в Солсбери 4 марта 2018 года. Вероятно, его количество должно оцениваться в миллиграммах», — говорится в заявлении
Ранее в пятницу стало известно, что гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью газете The New York Times сообщил об использовании от 50 до 100 г боевого отравляющего вещества в жидком виде при нападении на Скрипалей. «Для исследовательской деятельности в целях защиты вам могло бы потребоваться, например, от 5 до 10 граммов, но в Солсбери,
Кроме того, глава ОЗХО отметил, что отравляющее вещество, вероятно, было очень «устойчивым». «На него не оказывают воздействие погодные условия, и этот факт объясняет то, что мы смогли идентифицировать его после такого продолжительного времени», — добавил он.
В МИД РФ поставили заявление Узюмджю под сомнение. «По оценке экспертов, 50−100 грамм химического отравляющего вещества, если речь идет о том веществе, о котором говорила Великобритания, о котором говорилось в стенах ОЗХО, этого количества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то, что двух человек», — сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери
По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены