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17:38 (мск), источник: Интерфакс

Четыре ТЦ и рынок закрыли в Москве за нарушение норм пожарной безопасности

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — В Москве по результатам проверок соблюдения требований пожарной безопасности приостановлена работа четырех ТЦ и одного рынка.

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Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов на оперативном совещании правительства столицы в пятницу, с 26 марта на этих объектах было выявлено свыше 11 тыс. различных нарушений, к административной ответственности привлечены 269 юридических и 247 должностных лиц.

Он уточнил, что до устранения нарушений судом временно приостановлена деятельность торговых центров «Персей» (улица Малая Семеновская, дом 28, горел 4 апреля), «Серебряный дом» (улица Большая Семеновская, дом 16), «Вектор» (Щелковское шоссе, дом 26б), а также Усачевского рынка (улица Усачева, дом 26).

Кроме того, за невыполнение в установленный срок предписаний Госпожнадзора на 90 суток закрыт торговый центр «Щелково» (Щелковское шоссе, дом 100).

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Также ожидаются судебные решения еще по трем торговым центрам, где выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности.

Всего состояние пожарной безопасности проверили в 591 ТРЦ, 93 детских досуговых организациях, 61 учреждении культуры, 81 культурно-зрелищном и 90 спортивных сооружениях, а также на 69 других объектах.

Денисов добавил, что работа по контролю за соблюдением норм пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан будет продолжена.

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