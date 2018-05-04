Аварийная остановка на КАД: Skoda врезалась в эвакуатор. Погибли двое

По предварительной информации, примерно в 14:50 на 84-м километре внутреннего кольца КАД женщина за рулём Skoda совершила аварийную остановку. Машина осталась в крайней левой полосе и уже грузилась на эвакуатор, когда в неё врезалась Skoda Fabia.