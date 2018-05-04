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17:17 (мск), источник: Водитель Петербурга

Аварийная остановка на КАД: Skoda врезалась в эвакуатор. Погибли двое

Авария произошла в Ломоносовском районе Ленинградской области днем 4 мая. Погибли два человека. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, примерно в 14:50 на 84-м километре внутреннего кольца КАД женщина за рулём Skoda совершила аварийную остановку. Машина осталась в крайней левой полосе и уже грузилась на эвакуатор, когда в неё врезалась Skoda Fabia.

Во время загрузки произошла ошибка.

На месте погибли водитель и пассажир «Фабии», у водителя сломавшейся «Шкоды» тяжкие травмы.

По данным аналитического центра «Яндекс. Пробки», в районе ДТП сейчас сильный затор. Его длина достигает 9,8 километра. Не проехать от Таллинского шоссе до реки Чёрная.

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