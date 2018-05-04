Погибшими в лобовом ДТП с фурами на «Нарве» оказались арестанты

Как сообщает портал 47news, выехавший на встречную полосу на 57-м километре дороги грузовик следовал из Литвы. Ему на встречу попалась «ГАЗель» УФСИН по Петербургу и Ленобласти. В ней ехали арестанты. Двое из них погибли.