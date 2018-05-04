Погибшими в лобовом ДТП с фурами на «Нарве» оказались арестанты
Авария с двумя грузовиками, произошедшая на трассе «Нарва», оказалась с машиной управления федеральной службы исполнения наказаний. ДТП, напомним, произошло днём 4 мая.
Авария с двумя грузовиками, произошедшая на трассе «Нарва», оказалась с машиной управления федеральной службы исполнения наказаний. ДТП, напомним, произошло днём 4 мая.
Как сообщает портал 47news, выехавший на встречную полосу на 57-м километре дороги грузовик следовал из Литвы. Ему на встречу попалась «ГАЗель» УФСИН по Петербургу и Ленобласти. В ней ехали арестанты. Двое из них погибли.
«Мы ехали сразу после аварии, ещё даже ГИБДД не подоспело. В автозаке находился мёртвый заключенный, еще один лежал в канаве. Там ещё третья фура стоит неподалёку с разбитым левым боком», — рассказала участница группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург» Ая.