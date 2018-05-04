В Воронежской области гадюка укусила за палец 12-летнюю девочку

Змея укусила 12-летнюю девочку в селе Александровке Павловского района в среду, 2 мая. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила мать ребенка Галина в пятницу, 4 мая.

По словам женщины, ее дочь и 10-летний сын с друзьями отправились к реке Осередь. На тропинке они увидели змею. Девочка захотела ее рассмотреть и взяла в руки. Змея укусила ребенка между большим и указательным пальцем. Девочка отсосала яд из ранки и продолжила гулять.

— Дети рассказали, что змея была маленькой, черной, переливалась, а кончик хвоста — светлого цвета. О том, что случилось, мы узнали от сына. Он приехал домой на велосипеде и рассказал, что у сестры опухла рука. Я тут же поехала за ней, а муж позвонил в службу спасения. Мы повезли дочь навстречу реанимобилю, — рассказала Галина.

Медики оказали девочке первую помощь и доставили в реанимацию Павловской райбольницы.