Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ приняла жесткие меры в Черном море: Украина напугана - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Дочь Веры Глаголевой подозревают в анорексии
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Кремль прокомментировал «массовое бегство» россиян в США
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Дудь и Собчак высмеяли интервью Машкова
Дочь Веры Глаголевой подозревают в анорексии
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
17Time 100
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
17:15 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ предотвратила теракты в Ярославле

В Ярославле задержали пять членов группировки «Исламское государство"*, планировавших теракты в России, сообщили в ФСБ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. «Координация подготовки к совершению терактов осуществлялась в том числе из-за рубежа», — рассказали в ведомстве.

Читайте также
ФСБ заявила о шести предотвращенных с начала года терактах в России

При обыске у задержанных изъяли арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело. Личности террористов не называются в интересах следствия.

Ранее в пятницу силовики ликвидировали двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки на Ставрополье. При осмотре места происшествия также обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

В прошлом году силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам удалось совершить. За первый квартал этого года спецслужбы ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Задержаны 189 и уничтожены 15 бандитов и их пособников.

*Террористическая организация, запрещена в России.

 'До первого удара': штурман рассказал о слабых местах ВМС США
Эксперт объяснил, почему США перестали финансировать 'Белые каски'
Нидерланды накажут свои компании за строительство моста в Крым
Литва начала называть Грузию по-новому
Писатель Сергей Сакин найден мертвым
Что потеряет Россия от запрета на пролет иностранных самолетов
«Союзмультфильм» показал вторую серию «Простоквашино»
Южнокорейские СМИ раскрыли секрет ботинок Ким Чен Ына
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Доходились: россиян не пустили на ЧМ из-за Чегина Пятеро российских атлетов лишены права участвовать в чемпионате мира по спортивной ходьбе, который пройдет в Китае 5-6 мая
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь