ФСБ предотвратила теракты в Ярославле
В Ярославле задержали пять членов группировки «Исламское государство"*, планировавших теракты в России, сообщили в ФСБ.
В Ярославле задержали пять членов группировки «Исламское государство"*, планировавших теракты в России, сообщили в ФСБ.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. «Координация подготовки к совершению терактов осуществлялась в том числе
При обыске у задержанных изъяли арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.
Возбуждено уголовное дело. Личности террористов не называются в интересах следствия.
Ранее в пятницу силовики ликвидировали двух лидеров
В прошлом году силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам удалось совершить. За первый квартал этого года спецслужбы ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Задержаны 189 и уничтожены 15 бандитов и их пособников.
*Террористическая организация, запрещена в России.