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17:35 (мск), источник: Вести - Воронеж

Неизвестный сообщил о заминировании воронежской школы

На место возможного ЧП выехали оперативные службы.

Неизвестный позвонил в службу спасения 112 и сообщил о заминировании школы № 90 на улице Героев Стратосферы в 15:20 пятницы, 4 мая. На место возможного ЧП выехали оперативные службы.

Правоохранители проверили школу, взрывчатых веществ обнаружено не было. Силовики устанавливают личность звонившего.

Ложное сообщение о бомбе чревато уголовным делом по ст. 207 УК РФ. Если человек позвонил из хулиганских побуждений, ему грозят крупный штраф — до 500 тыс. рублей, принудительные работы или ограничение свободы на срок до 3 лет.

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