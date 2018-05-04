Неизвестный сообщил о заминировании воронежской школы

Неизвестный позвонил в службу спасения 112 и сообщил о заминировании школы № 90 на улице Героев Стратосферы в 15:20 пятницы, 4 мая. На место возможного ЧП выехали оперативные службы.

Ложное сообщение о бомбе чревато уголовным делом по ст. 207 УК РФ. Если человек позвонил из хулиганских побуждений, ему грозят крупный штраф — до 500 тыс. рублей, принудительные работы или ограничение свободы на срок до 3 лет.