На входе в ночной клуб «Метелица» в Самаре задержали парня с заряженным боевым пистолетом

Вчера рано утром, 3 мая, весьма курьезное происшествие было зафиксировано на улице Революционной в областной столице. Примерно в половине шестого на входе в ночной клуб «Метелица» у позднего посетителя заведения нашли оружие.

— Во время досмотра у 29-летнего молодого человека обнаружен боевой пистолет «Браунинг», 1906 года выпуска. С одним патроном в магазине, — сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник.

Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело.