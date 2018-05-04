Чуть не отравились газом: гродненский дом мог повторить трагедию в Борисове

Источник: Sputnik.by

ГРОДНО, 4 мая — Sputnik, Инна Гришук. Жители многоквартирного дома в центре Гродно написали жалобу в прокуратуру и пытаются выяснить, почему почти во всех квартирах в их доме не работала система вытяжки и начал скапливаться угарный газ в жилых помещениях. Они уверены, что если бы вовремя на месте не оказалась газовая аварийная служба, могло бы угореть два подъезда.

Один из жильцов рассказал Sputnik, как обнаружили опасный газ и как отреагировал дом и профильные службы на внезапное ЧП.

Отключили газ во всем доме

«Мы были на волоске от смерти. Могли тоже задохнуться от угарного газа, как те жильцы дома в Борисове. А помните гродненскую школьницу, которая угрела в феврале, когда была в ванной. У нас такой же дом, с газовыми колонками», — с волнением в голосе рассказывал житель дома № 4 по проспекту Космонавтов, 4а.

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Все произошло в выходной день 16 апреля. По словам жильцов, внезапно во двор приехало несколько машин службы 104. Специалисты начали обследовать квартиры, измерять уровень угарного газа. Его обнаружили почти во всех квартирах. Специалисты в этот же день срочно отключили колонки и плиты в доме.

Как сообщил Sputnik начальник аварийно-диспетчерской службы ПУ «Гродногаз» Сергей Левицкий, 16 апреля специалисты «Гродногаз» проводили внеплановое обследование квартир, в которых установлены газовые нагревательные колонки по проспекту Космонавтов, 4а в Гродно.

В квартире № 4 была концентрация угарного газа в воздухе. Аварийная бригада обследовала смежные квартиры. Там также приборы показывали концентрацию угарного газа в воздухе при включенных газовых колонках.

Не было тяги, угарный газ собирался в квартирах

По словам жильцов, первым тревогу забил сосед из первого подъезда, который накануне несколько дней подряд чувствовал себя плохо. У него было головокружение, слабость — это первые признаки отравления угарным газом.

«Это невидимый враг. У угарного газа нет ни цвета, ни запаха. Человек сначала чувствует слабость, может появиться металлический привкус во рту. Достаточно двух-трех минут, чтобы человек потерял сознание», — сообщил Левицкий.

Он отметил, что любая концентрация этого вещества в воздухе недопустима и считается прямой угрозой жизни и здоровью граждан.

По словам специалиста, аварийная бригада приняла решение в тот же день отключить газовые колонки, чтобы не подвергать риску жизнь целого дома.

По версии газовой службы, угарный газ скапливался в квартирах из-за неисправных дымовых каналов. При замерах приборы показывали, что тяги нет вообще или есть обратная тяга, при которой продукты сгорания возвращались в квартиру.

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Как только будут проведены работы по очистке или отремонтированы система дымоудаления и вентиляции, и получены от ЖЭС-6 акты исправности дымовых и вентиляционных каналов по данному адресу, газовые колонки будут подключены незамедлительно.

В ЖЭС сказали, что у них выходной

«Газовики нам объяснили, что почти во всех квартирах не нет тяги, продукты горения газа остаются в квартирах. Я понимаю, насколько это опасно. Семья у меня одна. Сразу же пустил специалистов в квартиру, они отключили газовую колонку», — рассказал жилец.

Следить за техническим состоянием всех инженерных сооружений в доме, в том числе и дымоходов, должен гродненский ЖЭС № 6, на обслуживании которого находится дом № 4 по проспекту Космонавтов.

Как вспоминают жильцы, по приглашению газовиков из обслуживающей организации в тот день приходила главный инженер, по совместительству исполняющая обязанности начальника ЖЭС, но долго не задержалась. Она стала заниматься решением вопроса по прочистке дымоходов, чтобы быстрее вернуть в квартиры газ.

Она не показала специалистам газовой службы акты обследования дымоходов и венткамер, а затем ушла — сказала, что у нее выходной, а оплачивать за внеурочную работу ей никто не будет.

Из дымохода достал 40 килограмм мусора

По правилам, в доме по проспекту Космонавтов, 4а обследование дымоходов должны делать раз в три месяца. При необходимости — чистить их мусора, засоров. Следить за этим должен ЖЭС, который нанимает специалистов государственного предприятия «Добровольное пожарное общество».

Жильцы уверены, что ЖЭС халатно подошли к этой работе и не выполнял своевременно очистку дымоходов. Их догадки подтвердились в тот же день.

Один из жильцов в тот решил самостоятельно добраться до дымохода, чтобы прочистить его. В итоге выгреб больше двух ведер мусора — почти 40 килограмм.

«Доставал строительный мусор, листья, ветки, обломки кирпичей, брежневские газеты, чего там только не было», — рассказывает жилец.

Тут же появился вопрос: «Как и кто проводил очистку и проверку дымоходов, если только в одной квартире было такой засор»?

Что сказали в УЖРЭП

Журналист Sputnik связалась по телефону с УЖРЭП Октябрьского района и попросила прокомментировать, почему сотрудница ЖЭС 16 апреля ушла с места происшествия, сославшись на выходной, и почему ЖЭС не занимался чисткой дымовых шахт.

Сначала начальник УЖРЭП Октябрьского района Марьян Жук сказал, что никакого угарного газа в доме не было. Затем признал, что в доме по проспекту Космонавтов аварийная служба действительно была.

«Я не знаю, из каких побуждений газовики выехали и отключили газ в 19.00, а не в 8 часов утра, когда ЖЭС был на работе. Это специально они так делают? Почему не приехали с проверкой в рабочее время, не пригласили сотрудников ЖЭС. У них есть аварийная служба, которая работает круглосуточно. А ЖЭС круглосуточно не работает, — сказал Марьян Жук.

Проверка ОБЭП найдет виновных

Он пообещал более подробно прокомментировать ситуацию при личной встрече, о которой будет возможно договориться по звонку на следующей неделе.

Жители дома не стали дожидаться трагедии и подвергать смертельному риску свои жизни, они написали заявление в прокуратуру. В нем изложена просьба, чтобы проверяющий орган выяснил, кто и что стало причиной халатного отношения к обслуживанию и своевременной очистке дымоходов в доме.

Сейчас по данному случаю ОБЭП Октябрьского района проводится проверка.

Подключать газ и газовые колонки в доме начали только спустя неделю. Некоторые без газа и горячей воды жили больше двух недель.

Гибель школьницы еще расследуют

В последние годы в Беларуси произошло несколько громких газовых историй со смертельным исходом. Последняя из них — гибель 12-летней гродненской школьницы в начале февраля нынешнего года от отравления угарным газом. Девочка собиралась принимать ванную, включила газовую колонку, но вскоре потеряла сознание и упала в воду.

Все произошло в одной из квартир старого кирпичного дома в центре, в котором была установлена газовая нагревательная колонка. По предварительной версии, угарный газ стал скапливаться в ванной комнате, потому что возникли проблемы с тягой — в дымоход попал мусор или птичье гнездо. Как сообщили в Следственном комитете по Гродненской области, по данному факту продолжают следственные мероприятия.