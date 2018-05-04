Чуть не отравились газом: гродненский дом мог повторить трагедию в Борисове
Жильцы старого дома в центре Гродно пытаются выяснить, почему почти во всех квартирах появился угарный газ.
Жильцы старого дома в центре Гродно пытаются выяснить, почему почти во всех квартирах появился угарный газ.
ГРОДНО, 4 мая — Sputnik, Инна Гришук. Жители многоквартирного дома в центре Гродно написали жалобу в прокуратуру и пытаются выяснить, почему почти во всех квартирах в их доме не работала система вытяжки и начал скапливаться угарный газ в жилых помещениях. Они уверены, что если бы вовремя на месте не оказалась газовая аварийная служба, могло бы угореть два подъезда.
Один из жильцов рассказал Sputnik, как обнаружили опасный газ и как отреагировал дом и профильные службы на внезапное ЧП.
Отключили газ во всем доме
«Мы были на волоске от смерти. Могли тоже задохнуться от угарного газа, как те жильцы дома в Борисове. А помните гродненскую школьницу, которая угрела в феврале, когда была в ванной. У нас такой же дом, с газовыми колонками», — с волнением в голосе рассказывал житель дома № 4 по проспекту Космонавтов, 4а.
Все произошло в выходной день 16 апреля. По словам жильцов, внезапно во двор приехало несколько машин службы 104. Специалисты начали обследовать квартиры, измерять уровень угарного газа. Его обнаружили почти во всех квартирах. Специалисты в этот же день срочно отключили колонки и плиты в доме.
Как сообщил Sputnik начальник
В квартире № 4 была концентрация угарного газа в воздухе. Аварийная бригада обследовала смежные квартиры. Там также приборы показывали концентрацию угарного газа в воздухе при включенных газовых колонках.
Не было тяги, угарный газ собирался в квартирах
По словам жильцов, первым тревогу забил сосед из первого подъезда, который накануне несколько дней подряд чувствовал себя плохо. У него было головокружение, слабость — это первые признаки отравления угарным газом.
«Это невидимый враг. У угарного газа нет ни цвета, ни запаха. Человек сначала чувствует слабость, может появиться металлический привкус во рту. Достаточно
По словам специалиста, аварийная бригада приняла решение в тот же день отключить газовые колонки, чтобы не подвергать риску жизнь целого дома.
По версии газовой службы, угарный газ скапливался в квартирах
Как только будут проведены работы по очистке или отремонтированы система дымоудаления и вентиляции, и получены от ЖЭС-6 акты исправности дымовых и вентиляционных каналов по данному адресу, газовые колонки будут подключены незамедлительно.
В ЖЭС сказали, что у них выходной
«Газовики нам объяснили, что почти во всех квартирах не нет тяги, продукты горения газа остаются в квартирах. Я понимаю, насколько это опасно. Семья у меня одна. Сразу же пустил специалистов в квартиру, они отключили газовую колонку», — рассказал жилец.
Следить за техническим состоянием всех инженерных сооружений в доме, в том числе и дымоходов, должен гродненский ЖЭС № 6, на обслуживании которого находится дом № 4 по проспекту Космонавтов.
Как вспоминают жильцы, по приглашению газовиков из обслуживающей организации в тот день приходила главный инженер, по совместительству исполняющая обязанности начальника ЖЭС, но долго не задержалась. Она стала заниматься решением вопроса по прочистке дымоходов, чтобы быстрее вернуть в квартиры газ.
Она не показала специалистам газовой службы акты обследования дымоходов и венткамер, а затем ушла — сказала, что у нее выходной, а оплачивать за внеурочную работу ей никто не будет.
Из дымохода достал 40 килограмм мусора
По правилам, в доме по проспекту Космонавтов, 4а обследование дымоходов должны делать раз в три месяца. При необходимости — чистить их мусора, засоров. Следить за этим должен ЖЭС, который нанимает специалистов государственного предприятия «Добровольное пожарное общество».
Один из жильцов в тот решил самостоятельно добраться до дымохода, чтобы прочистить его. В итоге выгреб больше двух ведер мусора — почти 40 килограмм.
«Доставал строительный мусор, листья, ветки, обломки кирпичей, брежневские газеты, чего там только не было», — рассказывает жилец.
Тут же появился вопрос: «Как и кто проводил очистку и проверку дымоходов, если только в одной квартире было такой засор»?
Что сказали в УЖРЭП
Журналист Sputnik связалась по телефону с УЖРЭП Октябрьского района и попросила прокомментировать, почему сотрудница ЖЭС 16 апреля ушла с места происшествия, сославшись на выходной, и почему ЖЭС не занимался чисткой дымовых шахт.
Сначала начальник УЖРЭП Октябрьского района Марьян Жук сказал, что никакого угарного газа в доме не было. Затем признал, что в доме по проспекту Космонавтов аварийная служба действительно была.
«Я не знаю, из каких побуждений газовики выехали и отключили газ в 19.00, а не в 8 часов утра, когда ЖЭС был на работе. Это специально они так делают? Почему не приехали с проверкой в рабочее время, не пригласили сотрудников ЖЭС. У них есть аварийная служба, которая работает круглосуточно. А ЖЭС круглосуточно не работает, — сказал Марьян Жук.
Проверка ОБЭП найдет виновных
Он пообещал более подробно прокомментировать ситуацию при личной встрече, о которой будет возможно договориться по звонку на следующей неделе.
Сейчас по данному случаю ОБЭП Октябрьского района проводится проверка.
Подключать газ и газовые колонки в доме начали только спустя неделю. Некоторые без газа и горячей воды жили больше двух недель.
Гибель школьницы еще расследуют
В последние годы в Беларуси произошло несколько громких газовых историй со смертельным исходом. Последняя из них — гибель 12-летней гродненской школьницы в начале февраля нынешнего года от отравления угарным газом. Девочка собиралась принимать ванную, включила газовую колонку, но вскоре потеряла сознание и упала в воду.
Все произошло в одной из квартир старого кирпичного дома в центре, в котором была установлена газовая нагревательная колонка. По предварительной версии, угарный газ стал скапливаться в ванной комнате, потому что возникли проблемы с тягой — в дымоход попал мусор или птичье гнездо. Как сообщили в Следственном комитете по Гродненской области, по данному факту продолжают следственные мероприятия.
Подобных случаев было много. Два года назад в Борисове в квартире многоэтажного жилого дома были обнаружены тела четверых взрослых и двоих детей 10 и 17 лет. Спустя несколько недель после борисовской трагедии две женщины были найдены мертвыми на кухне слуцкого кафе «На Серпуховской». Чуть больше года назад с признаками отравления угарным газом в своем доме была найдена мертвой модель и режиссер Наталья Макей. Год назад семья из пяти человек в Столбцовском районе была доставлена в больницу с признаками отравления угарным газом