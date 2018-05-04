«Скорая помощь» попала в аварию в центре Кишинева
Авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля марки Toyota произошла на пересечении улиц Букурешть и Василе Александри.
Авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля марки Toyota произошла на пересечении улиц Букурешть и Василе Александри.
По предварительной информации жертв нет. Подробности инцидента выясняются. На место вызвана полиция, которой предстоит определить виновника аварии.
Движение на этом участке дороги затруднено.