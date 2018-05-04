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17:56 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове рассмотрят вопрос о причастности депутата к нападению на водителя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Комиссия городской думы Ростова-на-Дону в понедельник на внеочередном заседании рассмотрит вопрос о причастности депутата от партии «Единая Россия» Игоря Амураля к нападению с пистолетом на водителя автомобиля, сообщил РИА Новости представитель гордумы.

Источник: РИА Новости

Ранее источник «Ростовских вестей» сообщил, что днем 15 марта в центре Ростова-на-Дону депутат Амураль разбил лобовое стекло проезжающего автомобиля и напал на водителя. По информации издания, он «приставил пистолет к голове водителя, угрожал убийством, при этом несколько раз нанес удары пистолетом по голове, грудной клетке потерпевшего», после чего скрылся с места происшествия.

«Седьмого мая состоится внеочередное заседание комиссии по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью, на котором будет рассматриваться вопрос о причастности депутата к тому, что опубликовано в СМИ», — сказал представитель гордумы.

В пресс-службе Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия» РИА Новости сообщили, что к ним поступают запросы о действиях, совершенных, предположительно, депутатом Амуралем. «В настоящее время ситуация изучается правоохранительными органами. Региональное отделение партии со своей стороны следит за ситуацией. В случае возбуждения уголовного дела, согласно уставу, последует приостановка членства (депутата — ред.) в «Единой России», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя ГУМВД России по Ростовской области, «собранные участковыми уполномоченными полиции материалы были переданы в следственный комитет России по Ленинскому району Ростова-на-Дону». Представители областного СК и прокуратуры сообщили РИА Новости, что уточняют информацию по данному инциденту.

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