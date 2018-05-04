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18:48 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Спортивный самолет упал в реку в Дзержинске Нижегородской области 4 мая

Спортивный самолет упал в реку Оку в Дзержинске Нижегородской области 4 мая 2018 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информация, в 16:50 поступило сообщение о падении спортивного самолета около поселка Дачный. По предварительной информации, в нем находились двое мужчин. Они были спасены местными жителями. Погибших, пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции. Информация уточняется.

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