Спортивный самолет упал в реку в Дзержинске Нижегородской области 4 мая
Спортивный самолет упал в реку Оку в Дзержинске Нижегородской области 4 мая 2018 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Спортивный самолет упал в реку Оку в Дзержинске Нижегородской области 4 мая 2018 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информация, в 16:50 поступило сообщение о падении спортивного самолета около поселка Дачный. По предварительной информации, в нем находились двое мужчин. Они были спасены местными жителями. Погибших, пострадавших нет. На месте работают