Спортивный самолет упал в реку в Дзержинске Нижегородской области 4 мая

Согласно информация, в 16:50 поступило сообщение о падении спортивного самолета около поселка Дачный. По предварительной информации, в нем находились двое мужчин. Они были спасены местными жителями. Погибших, пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции. Информация уточняется.