Сразу 9 человек, которые пытались подкупить директора автошколы, отправились на скамью подсудимых в Молдове
Действия последнего тоже изучаются прокурорами, на него заведено уголовное дело.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Действия последнего тоже изучаются прокурорами, на него заведено уголовное дело.
Антикоррупционная прокуратура закончила расследование и передала в суд сразу девять дел граждан, которых обвиняют в подкупе.
Согласно материалам дел, летом 2017 года подсудимые учились в автошколе города Калараш. Чтобы облегчить себе задачу получения водительских прав, они передали директору учреждения деньги — от 300 до 700 евро за незаконную помощь в получении документов.
Если их признают виновными, им грозят штрафы в размере от 2 до 3 тысяч условных единиц, либо лишение свободы на срок до трех лет. Прокуратура изучает и действия директора — на него заведено уголовное дело.