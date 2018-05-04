Сразу 9 человек, которые пытались подкупить директора автошколы, отправились на скамью подсудимых в Молдове

Источник: Комсомольская правда

Антикоррупционная прокуратура закончила расследование и передала в суд сразу девять дел граждан, которых обвиняют в подкупе.

Согласно материалам дел, летом 2017 года подсудимые учились в автошколе города Калараш. Чтобы облегчить себе задачу получения водительских прав, они передали директору учреждения деньги — от 300 до 700 евро за незаконную помощь в получении документов.