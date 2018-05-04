Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Тина Канделаки сильно похудела
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Кремль прокомментировал «массовое бегство» россиян в США
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Класико на «Камп Ноу» и Конте против Клоппа: анонс игр выходных
«Локомотив» подтвердил продление контракта с Сёминым
Тина Канделаки сильно похудела
Кэмпбелл, Дженнер и другие звезды посетили вечеринку в Нью-Йорке
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
10Историческая встреча лидеров двух Корей
19:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Сразу 9 человек, которые пытались подкупить директора автошколы, отправились на скамью подсудимых в Молдове

Действия последнего тоже изучаются прокурорами, на него заведено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Антикоррупционная прокуратура закончила расследование и передала в суд сразу девять дел граждан, которых обвиняют в подкупе.

Согласно материалам дел, летом 2017 года подсудимые учились в автошколе города Калараш. Чтобы облегчить себе задачу получения водительских прав, они передали директору учреждения деньги — от 300 до 700 евро за незаконную помощь в получении документов.

Если их признают виновными, им грозят штрафы в размере от 2 до 3 тысяч условных единиц, либо лишение свободы на срок до трех лет. Прокуратура изучает и действия директора — на него заведено уголовное дело.

Все новости региона
Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею
Акционеры «Роснефти» отказались от сделки с китайской CEFC
Литва начала называть Грузию по-новому
Писатель Сергей Сакин найден мертвым
«Союзмультфильм» показал вторую серию «Простоквашино»
Математик показал стрелку, которая указывает только направо
Что потеряет Россия от запрета на пролет иностранных самолетов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Доходились: россиян не пустили на ЧМ из-за Чегина Пятеро российских атлетов лишены права участвовать в чемпионате мира по спортивной ходьбе, который пройдет в Китае 5-6 мая
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь