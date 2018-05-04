ЧП с детьми на батуте в Астане: полиция начала расследование

«Полицейскими Астаны начато досудебное расследование по статье 306 часть 2 Уголовного Кодекса РК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту происшествия, имевшего место возле торгового центра “Жаннұр” по проспекту Абая», — говорится в сообщении ведомства.

«На территории ТД “Жаннур” из-за сильного ветра снесло батут сложной конструкции (200−250 квадратных метров). Пострадали пять детей», — прокомментировали в Комитете по ЧС. «Просим обратить внимание дополнительно на действующее штормовое предупреждение по ветру. Кроме того, нельзя упускать из виду ответственность родителей, которые запустили детей на батут, принимая во внимание, что дует сильный ветер», — добавили в КЧС.