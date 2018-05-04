ЧП с детьми на батуте в Астане: полиция начала расследование
Полицейские Астаны начали расследование по факту сорванного ветром батуте, в результате которого пострадали дети, передает Tengrinews.kz.
Полицейские Астаны начали расследование по факту сорванного ветром батуте, в результате которого пострадали дети, передает Tengrinews.kz.
«Полицейскими Астаны начато досудебное расследование по статье 306 часть 2 Уголовного Кодекса РК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту происшествия, имевшего место возле торгового центра “Жаннұр” по проспекту Абая», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, инцидент произошел сегодня 4 мая.
«На территории ТД “Жаннур”