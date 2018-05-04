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18:46 (мск), источник: Tengrinews

ЧП с детьми на батуте в Астане: полиция начала расследование

Полицейские Астаны начали расследование по факту сорванного ветром батуте, в результате которого пострадали дети, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Полицейскими Астаны начато досудебное расследование по статье 306 часть 2 Уголовного Кодекса РК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту происшествия, имевшего место возле торгового центра “Жаннұр” по проспекту Абая», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент произошел сегодня 4 мая.

«На территории ТД “Жаннур” из-за сильного ветра снесло батут сложной конструкции (200−250 квадратных метров). Пострадали пять детей», — прокомментировали в Комитете по ЧС. «Просим обратить внимание дополнительно на действующее штормовое предупреждение по ветру. Кроме того, нельзя упускать из виду ответственность родителей, которые запустили детей на батут, принимая во внимание, что дует сильный ветер», — добавили в КЧС.

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