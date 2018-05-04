Рыбку и Лесли оставили под стражей в Таиланде еще на 12 дней

Источник: Sputnik.by

Белорусы вместе с остальными шести фигурантами дела должны будут находиться под стражей еще 12 дней.

«Всем фигурантам дела продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на следующие 12 дней. Продление было произведено путем телеконференции суда с городской тюрьмой Паттайи, где их содержат, в суд их не возили», — рассказал Сийоха.

По местным законам мера пресечения во время следствия продлевается каждые 12 дней, пока у прокуратуры не будет готово обвинительное заключение или заключение о закрытии дела. Всего на следствие отводится семь продлений, в общей сложности — 84 дня.

Лесли и Настя были арестованы с другими последователями в феврале во время проведения нелегального «секс-тренинга». В апреле они были оправданы по делу о нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности.

Однако им могут грозить длительные сроки заключения по другим обвинениям — в создании преступного сообщества, сговоре с целью совершения противоправных действий и организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы.