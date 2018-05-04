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20:12 (мск), источник: Nur.kz

Посетителям в Талдыкоргане пришлось выбегать из внезапно загоревшейся сауны

В Талдыкоргане сгорела элитная сауна, передает телеканал КТК.

Источник: Nur.kz

Известно, что, в первую очередь, загорелась крыша банного комплекса, далее огонь охватил все здание.

Отмечается, что сотрудники пожарной службы смогли ликвидировать пламя за 2 часа. Также обошлось без эвакуации посетителей, так как они вовремя покинули горящую баню.

По словам специалиста ДЧС Алматинской области Гульсины Джумабаевой, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Сейчас выясняются причины возгорания. Видео случившегося было опубликовано на YouTube-канале «Талдыкорганец».

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