Посетителям в Талдыкоргане пришлось выбегать из внезапно загоревшейся сауны

Известно, что, в первую очередь, загорелась крыша банного комплекса, далее огонь охватил все здание.

Отмечается, что сотрудники пожарной службы смогли ликвидировать пламя за 2 часа. Также обошлось без эвакуации посетителей, так как они вовремя покинули горящую баню.