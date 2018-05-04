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22:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Борисове суд приговорил сержанта к 3 годам колонии за дедовщину

Приговор может быть обжалован и опротестован.

Суд Борисовского района Минской области 4 мая вынес приговор по уголовному делу по обвинению командира отделения 1 учебного взвода 3 учебной танковой роты в воинском звании «сержант» в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 455, ч.2 ст. 455 УК.

Обвиняемый признан виновным в превышении начальником и должностным лицом власти и служебных полномочий, умышленном бездействии власти, совершенном из корыстной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам, рассказали в пресс-службе Верховного суда.

Он же признан виновным в превышении власти, сопряженном с насилием.

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