В Борисове суд приговорил сержанта к 3 годам колонии за дедовщину

Суд Борисовского района Минской области 4 мая вынес приговор по уголовному делу по обвинению командира отделения 1 учебного взвода 3 учебной танковой роты в воинском звании «сержант» в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 455, ч.2 ст. 455 УК.

Обвиняемый признан виновным в превышении начальником и должностным лицом власти и служебных полномочий, умышленном бездействии власти, совершенном из корыстной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам, рассказали в пресс-службе Верховного суда.