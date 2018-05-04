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21:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Директор ЖКХ в Минске отчитался о проведении ремонта, которого на самом деле не было

Этот же руководитель только на бумаге установил подъемники для инвалидов в подъездах.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре 2016-го директор ЖКХ № 1 Московского района Минска подписал документы о том, что в доме № 78 по улице Мясникова (там расположен Дом фото) провели капитальный ремонт крыши и фасада на 112 тыс. рублей. Главное управление Министерства финансов по Минску выплатило подрядчику деньги за ремонт, который, как выяснилось, никто не проводил. Прокуратура Московского района Минска возбудила уголовное дело в отношении директора.

— На ремонт крыши в этом доме были выделены деньги по городской программе капитального ремонта, — говорит прокурор Московского района Андрей Паньков. — ЖКХ отчиталось, предоставило справки о том, что выполнены все работы. Но вместе с тем от жильцов шли жалобы о том, что крыша по-прежнему протекает. Наши работники выбыли на место — выяснилось, что новой крыши как не было, так и нет. Работы там не велись, а деньги подрядчику перечислили. Получается, руководитель ЖКХ только на бумаге выполнил программу и получил за это премию. Это было сделано для того, чтобы его не привлекали к материальной ответственности и не освободили от занимаемой должности. Но жильцам от этого не легче: крыша течет уже два года, заливает квартиры.

После того как началась проверка, подрядчик все деньги вернул. Сейчас в этом доме начали делать ремонт, который по бумагам провели еще в 2016-м.

— Видимо, у руководителя был такой стиль работы. Такая же ситуация была с подъемниками, которые установили только в отчетах, — добавляет прокурор.

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Напомним, в январе мы писали о том, что руководители ЖКХ № 1 Московского района Минска провели фиктивную процедуру закупки подъемных платформ для инвалидов и их установку в подъездах. Эти документы они без зазрения совести отправили в управление государственного казначейства Министерства финансов по городу Минску.

В итоге на расчетный счет руководителя было перечислено около 125 тысяч белорусских рублей. Вот только подъемники, о которых жильцы просили три года, так и не установили.

— В результате подъемники установила другая фирма, работы уже завершены, — отметил Андрей Паньков.

Еще по делу с подъемниками руководитель ЖКХ был отстранен от занимаемой должности, сейчас он уволен — не продлили контракт. Мужчина не задержан, ведется следствие. За злоупотребление властью или служебными полномочиями ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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