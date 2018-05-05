Очевидцы: В Полесске людей заблокировало в машине после аварии
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
В Полесске после столкновения с микроавтобусом Volkswagen пассажиры Peugeot оказались заблокированы в салоне машины. Об этом вечером в пятницу, 4 мая, сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте».
По словам свидетелей аварии, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они деблокировали двери Peugeot и освободили людей.
«Все живы. Полесские», — прокомментировал аварию один из очевидцев.
Информации о причинах ДТП пока нет. Сотрудники полиции работают на месте происшествия, сообщили в