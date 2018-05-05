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08:21 (мск), источник: Клопс.ru

Очевидцы: В Полесске людей заблокировало в машине после аварии

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

В Полесске после столкновения с микроавтобусом Volkswagen пассажиры Peugeot оказались заблокированы в салоне машины. Об этом вечером в пятницу, 4 мая, сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте».

По словам свидетелей аварии, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они деблокировали двери Peugeot и освободили людей.

«Все живы. Полесские», — прокомментировал аварию один из очевидцев.

Информации о причинах ДТП пока нет. Сотрудники полиции работают на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

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