Очевидцы: В Полесске людей заблокировало в машине после аварии

В Полесске после столкновения с микроавтобусом Volkswagen пассажиры Peugeot оказались заблокированы в салоне машины. Об этом вечером в пятницу, 4 мая, сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте».