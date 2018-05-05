Списанные в России ракеты пригодились Украине

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Уголовное дело Олега Пронина, отстраненного от должности гендиректора федерального казенного предприятия «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем» (ФКП ГкНИПАС), рассмотрит Воскресенский горсуд Подмосковья. Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) Московской области обвиняет его в соучастии в двух особо крупных мошенничествах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в хищении оружия, комплектующих к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 226 УК РФ). Все три преступления были совершены в составе организованной группы. В махинациях, по версии следствия, господин Пронин выступал пособником, а при хищении — подстрекателем к преступлению.

Олег Пронин, с 1979 года работавший на полигоне, а в 2012-м возглавивший предприятие, по ходатайству следствия был определен Бабушкинским райсудом Москвы под домашний арест, который не обжаловал. Более того, через некоторое время он полностью признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой Московской области. Благодаря сделке и показаниям в отношении других участников преступления господин Пронин получил возможность рассмотрения своего дела в особом порядке судопроизводства, гарантирующем ему минимальное наказание. В свою очередь, суд избавился от длительных слушаний. Рассмотрение 180 томов уголовного дела господина Пронина, выделенного из основного расследования, в обычном порядке могло затянуться до года, а так он должен получить срок через пару заседаний. Впрочем, пока и в особом порядке дело не пошло. Слушания были назначены на 4 апреля, затем на 12 апреля, но поскольку гособвинитель на них не появился, разбирательство перенесли на 28 мая. По версии источников «Ъ», уже в начале лета Олег Пронин может получить обвинительный приговор, который в соответствии с законодательством обжалуется лишь в части назначенного срока.

По данным ГСУ СКР, вменяемые господину Пронину преступления были совершены в рамках реализации федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011−2012 годы и на период до 2020 года».

31 мая 2012 года Минобороны России с ФКП ГкНИПАС был заключен государственный контракт № 210/3/УТ/12−003 на выполнение работ по утилизации боеприпасов для нужд военного ведомства в 2012—2013 годах. Согласно договору, ФКП, получившее деньги от Минобороны, должно было разобрать 93 авиационные управляемые ракеты, а их запчасти передать на переработку ЗАО «Южно-Уральский специализированный центр утилизации», вернув военному ведомству часть вырученных за лом цветных металлов средств. Однако контрактом в своих целях решила воспользоваться группа злоумышленников, в которую, по данным следствия, помимо господина Пронина входили еще девять человек, в том числе исполнительный директор ФКП ГкНИПАС Владимир Ниязов, коммерческий директор АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”» Виктор Ваган и гендиректор ПАО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро “Союз”» Николай Яковлев.

93 двигателя, снятые с ракет, обвиняемые под видом металлолома отправили товарным поездом на Украину, получив около 1,2 млн руб. от посредника за каждый из них. Двигатели в итоге оказались в запорожском ОАО «Мотор Сич», которое ранее производило их как для российских, так и для украинских оборонных предприятий, а теперь для нужд Минобороны Украины либо на экспорт. Ущерб по делу следствие по результатам различных экспертиз оценило более чем в 160 млн руб.

Первым из участников группы в особом порядке был осужден предприниматель Михаил Дзама. По приговору Воскресенского суда он получил два года за обналичивание средств, вырученных от сделок злоумышленниками.

Предполагается, что в дальнейшем «сделочники» Дзама и Пронин выступят свидетелями обвинения, когда суд начнет рассматривать по существу основное дело о хищениях. Пока же его фигуранты знакомятся с материалами следствия.