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03:57 (мск), источник: РИА Новости

Выявлены новые уловки теневых сайтов по продаже алкоголя в России

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мошенники начали применять новые лазейки для незаконной интернет-продажи алкоголя в РФ, создавая секретные сайты с многоуровневой системой доступа к ним, сообщил РИА Новости директор департамента защиты интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.

Источник: РИА Новости

Ранее компания сообщала, что по итогам 2017 года было выявлено более 3 тысяч нелегальных интернет-магазинов по продаже алкоголя и более 100 магазинов, реализующих фальсификат алкоголя оптом. По оценке Group-IB, минимальный доход таких магазинов мог составить 1,7 миллиарда рублей.

Бусаргин отметил, что аномального изменения количества таких ресурсов пока не наблюдается. «Очевидно, что мошенники сейчас в большей степени сосредоточены на том, чтобы остаться на плаву. Так, большая часть их усилий направлена на сохранение своей клиентской базы и работоспособности ресурсов. Косвенно это подтверждают такие шаги, как создание закрытых сайтов для своих», — рассказал эксперт.

По его словам, для обхода блокировок мошенники стали использовать QR-код на своих открытых сайтах в качестве некоего шифра. В самом коде спрятан адрес основного сайта, который недоступен для поисковых запросов.

«Таким образом, заботясь о сохранении своих постоянных клиентов, мошенники создают своего рода матрешку из сайтов, где на следующий уровень можно пройти, только зная логин пароль, спрятанный в QR-коде предыдущего. В то же время QR-код размещается на открытых ресурсах, выдаваемых в топе поисковых запросов. Даже если их заблокируют — постоянные клиенты все равно смогут перейти на корневой сайт и купить контрафакт», — пояснил Бусаргин.

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