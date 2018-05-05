Выявлены новые уловки теневых сайтов по продаже алкоголя в России
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мошенники начали применять новые лазейки для незаконной
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мошенники начали применять новые лазейки для незаконной
Ранее компания сообщала, что по итогам 2017 года было выявлено более 3 тысяч нелегальных
Бусаргин отметил, что аномального изменения количества таких ресурсов пока не наблюдается. «Очевидно, что мошенники сейчас в большей степени сосредоточены на том, чтобы остаться на плаву. Так, большая часть их усилий направлена на сохранение своей клиентской базы и работоспособности ресурсов. Косвенно это подтверждают такие шаги, как создание закрытых сайтов для своих», — рассказал эксперт.
По его словам, для обхода блокировок мошенники стали использовать
«Таким образом, заботясь о сохранении своих постоянных клиентов, мошенники создают своего рода матрешку из сайтов, где на следующий уровень можно пройти, только зная логин пароль, спрятанный в