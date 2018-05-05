Пенсионерка разбила голову в хабаровском автобусе

Источник: Восток Медиа

Водитель хабаровского маршрутного автобуса, пытаясь избежать столкновения с автомобилем, экстренно затормозил. В результате травмировалась пожилая пассажирка.

Женщине понадобилась помощь медиков, с места происшествия ее увезли в больницу, удалось выяснить в ОГИБДД Хабаровска.

Мужчина, управляя автобусом Daewoo, ехал по маршруту № 25 от ул. Индустриальной к переулку с тем же названием. В районе дома № 147 по Краснореченской возникла опасность столкновения: чтобы избежать аварии, водитель резко ударил по тормозам. В результате пенсионерка, находящаяся в салоне автобуса, упала и ударилась головой о автобуса.