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09:58 (мск), источник: Интерфакс

Уголовное дело о падении людей с танка возбуждено в Петербурге

Следствие пока не смогло установить, кто катал людей на танке по парку.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело после падения с танка отца с двумя детьми во время развлекательного катания по парку, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сам инцидент произошел 29 апреля в парке в Приморском районе, где любой желающий мог за 300 рублей прокатиться на танке «Т-60».

«Произошло падение (с танка) мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 года рождения, которые получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь», — отмечает СКР.

За неделю следствие не смогло установить, кто именно катал людей на танке по петербургскому парку.

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