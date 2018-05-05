В Иркутске двое злоумышленников напали на маму с коляской

Источник: Комсомольская правда

Грабители напали на маму с коляской в центре Иркутска. Женщина днем прогуливалась с ребенком на улице Богдана Хмельницкого. В какой-то момент она склонилась к малышу, в это время к ней побежал неизвестный, вырвал сотовый телефон и скрылся вместе со своим напарником.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, иркутянка сразу же обратилась с заявлением в полицию. По факту уже завели уголовное дело по статье «Грабеж». Уличным камерам удалось запечатлеть подозреваемых, которые скрываются с места преступления. Сейчас парней разыскивают оперативники. И просят всех, кто что-либо знает о происшествии, обращаться в полицию — в ближайшее отделение или по телефону дежурной части.