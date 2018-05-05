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10:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутске двое злоумышленников напали на маму с коляской

Полицейские разыскивают подозреваемых.

Источник: Комсомольская правда

Грабители напали на маму с коляской в центре Иркутска. Женщина днем прогуливалась с ребенком на улице Богдана Хмельницкого. В какой-то момент она склонилась к малышу, в это время к ней побежал неизвестный, вырвал сотовый телефон и скрылся вместе со своим напарником.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, иркутянка сразу же обратилась с заявлением в полицию. По факту уже завели уголовное дело по статье «Грабеж». Уличным камерам удалось запечатлеть подозреваемых, которые скрываются с места преступления. Сейчас парней разыскивают оперативники. И просят всех, кто что-либо знает о происшествии, обращаться в полицию — в ближайшее отделение или по телефону дежурной части.

На вид подозреваемым 17−22 года, рост около 170 сантиметров. Оба были в спортивной одежде.

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