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07:19 (мск), источник: Tengrinews

Детей спасли из горящей квартиры в Алматы

Восемь человек, включая троих детей, спасли из пожара в алматинской квартире, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетову.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, сигнал о пожаре по адресу: улица Макатаева, дом 46 поступил на пульт «101» в 0.11. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 00.17 часов.

«Как выяснилось, произошло горение квартиры на 1-м этаже 5 этажного жилого дома. Принятыми мерами пожарных предотвращено распространение огня на вышележащие квартиры. Пожар локализован в 00.26 часов и ликвидирован в 00.35 часов. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Эвакуировано 35 человек. Спасено 8 человек, из них 3 детей», — проинформировала Баймухамбетова.

Уточняется, что спасение производилось из окон вышележащих этажей с применением ручных и механизированных автолестниц. Жертв и пострадавших нет.

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