Детей спасли из горящей квартиры в Алматы

Источник: Tengrinews

Как сообщается, сигнал о пожаре по адресу: улица Макатаева, дом 46 поступил на пульт «101» в 0.11. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 00.17 часов.

«Как выяснилось, произошло горение квартиры на 1-м этаже 5 этажного жилого дома. Принятыми мерами пожарных предотвращено распространение огня на вышележащие квартиры. Пожар локализован в 00.26 часов и ликвидирован в 00.35 часов. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Эвакуировано 35 человек. Спасено 8 человек, из них 3 детей», — проинформировала Баймухамбетова.