14-летний мальчик убежал от приемных родителей в Талдыкоргане
3 дня родители разыскивают 14-летнего Михаила Олиферовского, передает ИА «NewTimes.kz».
3 дня родители разыскивают 14-летнего Михаила Олиферовского, передает ИА «NewTimes.kz».
По информации волонтеров, мальчик воспитывается в патронатной семье.
2 мая мальчик сел на велосипед и уехал гулять.
«Он очень трудный мальчик, мать лишили прав. Семья взяла на воспитание, возможно переходный период», — рассказала волонтер.
Приемные родители мальчика написали заявление в полицию по факту пропажи ребенка.