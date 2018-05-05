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07:10 (мск), источник: Newtimes.kz

14-летний мальчик убежал от приемных родителей в Талдыкоргане

3 дня родители разыскивают 14-летнего Михаила Олиферовского, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По информации волонтеров, мальчик воспитывается в патронатной семье.

2 мая мальчик сел на велосипед и уехал гулять.

«Он очень трудный мальчик, мать лишили прав. Семья взяла на воспитание, возможно переходный период», — рассказала волонтер.

Приемные родители мальчика написали заявление в полицию по факту пропажи ребенка.

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