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07:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Новосибирском два грузовика слетели с трассы, которую ремонтируют рабочие

Водители большегрузов не пострадали, на месте работают сотрудники ДПС.

В Новосибирской области недалеко от райцентра Коченево слетели с трассы два большегруза. Произошло все еще ночью. Сначала за пределы проезжей части в кювет вынесло одну машину, затем вторую.

— ДТП произошло на 1416 километре трассы Р-254, — комментируют в ГУ МВД по Новосибирской области. — В этом месте как раз поворот, а также идет реконструкция трассы. Знаками все обозначено, но водители, видимо, не заметили вовремя. Никто из людей не пострадал.

На одной из машин написано «Огнеопасно», но она оказалась пуста. А вот другой тягач оказался с грузом — прессованной макулатурой, ее разбросало по дороге.

Как сообщают в Новосибирской службе эвакуации АСТ-54, на какое-то время тягачи перегородили движение по дороге.

— Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, движение на этом участке трассы уже не ограничено, — добавляют в ГУ МВД по Новосибирской области.

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