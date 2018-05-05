ЧП с батутом в Астане: одна из пострадавших девочек в коме
Самая младшая из детей — Көркем, которой 3,7 годика, упавшая с перевернувшегося
Самая младшая из детей — Көркем, которой 3,7 годика, упавшая с перевернувшегося
Напомним, ЧП произошло вчера, 4 мая, около 16.48. По данным
В КЧС добавили, что батут пролетел от места закрепления 20 метров. Бригады «скорой медицинской помощи», прибывшие на место ЧП всего за 7 минут, в экстренном порядке в «Городскую детскую больницу № 2» доставили пятерых детей — двух мальчиков и трех девочек (2011, 2012, 2013, 2014 г. р.) с различными травмами. Среди них — Көркем, в сентябре ей исполнится 4 года.
Ее мама отметила, что находится в больнице, где провела всю ночь. «Она (дочка — ред) еще в коме», — отметила Зауре. По ее данным, у ребенка «ушиб головного мозга, грудной клетки».
«Она не может дышать», — добавила женщина.
По данным
«Их состояние оценивается как тяжелое, 1 ребенок госпитализирован в отделение нейрохирургии», — отмечается в сообщении.
В Управлении отметили, что «врачами предпринимаются все необходимые меры». В интервью журналистам свою версию ЧП назвала супруга владельца батута. По ее информации, у батута порвались заводские крепления. Редакция NUR.KZ желает скорейшего выздоровления всем деткам.