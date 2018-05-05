Хабаровские спасатели отправились помогать жителям Якутии

Сегодня, 5 мая, из Хабаровска в Якутск вылетели 25 сотрудников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. В регион, где сейчас вскрываются ото льда реки, спасателей доставит воздушное судно Ан-74, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России.

«Группа оснащена плавсредствами, гидрокостюмами, а также средствами для обеспечения водных переправ и эвакуации населения. Спасатели будут направлены в районы Якутии, где складывается сложная паводковая обстановка в связи с вскрытием рек ото льда, будут проводить противопаводковые мероприятия и отслеживать прохождение весеннего половодья», — рассказал заместитель начальника ДВРПСО МЧС России Владимир Кадыков.

Спасатели будут помогать представителям местной власти, проводить мониторинг уровня воды. Если ситуация ухудшится, сотрудники МЧС сразу же начнут помогать жителям региона.