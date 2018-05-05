Хабаровские спасатели отправились помогать жителям Якутии
Сотрудники МЧС будут работать в районах, где наблюдается сложная паводковая обстановка.
Сотрудники МЧС будут работать в районах, где наблюдается сложная паводковая обстановка.
Сегодня, 5 мая, из Хабаровска в Якутск вылетели 25 сотрудников Дальневосточного регионального
«Группа оснащена плавсредствами, гидрокостюмами, а также средствами для обеспечения водных переправ и эвакуации населения. Спасатели будут направлены в районы Якутии, где складывается сложная паводковая обстановка в связи с вскрытием рек ото льда, будут проводить противопаводковые мероприятия и отслеживать прохождение весеннего половодья», — рассказал заместитель начальника ДВРПСО МЧС России Владимир Кадыков.
Спасатели будут помогать представителям местной власти, проводить мониторинг уровня воды. Если ситуация ухудшится, сотрудники МЧС сразу же начнут помогать жителям региона.
Добавим, сейчас в Якутии ото льда освобождаются реки Вилюй, Колыма, Яна, Индигирка, отмечается ледоход различной интенсивности.