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08:23 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае мужчина и женщина были ранены в грудь после ссоры

В обоих случаях конфликт произошёл после застолья.

Мужчина из Кунгура и женщина из Соликамска получили тяжёлые ранения во время застолий. Обоих с ранениями в грудь отвезли в больницу.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, первый случай произошёл в Кунгуре. Поздно вечером в больницу привезли 46-летнего мужчину с тяжёлым ножевым ранением. Сотрудники полиции выяснили, что он серьёзно пострадал во время застолья, когда выпивал со своим 32-летним другом. Между приятелями возникла ссора, и младший мужчина ударил ножом в грудь старшего. Подозреваемого в нападении нашли и задержали.

Похожее преступление произошло в Соликамске. 48-летний мужчина и его 46-летняя сожительница выпивали. Между ними начался конфликт, и гражданский муж ужарил ножом в грудь жену. Женщину отвезли больницу. Её сожителя поместили в ИВС. Возбуждено уголовное дело.

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