В Пермском крае мужчина и женщина были ранены в грудь после ссоры

Мужчина из Кунгура и женщина из Соликамска получили тяжёлые ранения во время застолий. Обоих с ранениями в грудь отвезли в больницу.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, первый случай произошёл в Кунгуре. Поздно вечером в больницу привезли 46-летнего мужчину с тяжёлым ножевым ранением. Сотрудники полиции выяснили, что он серьёзно пострадал во время застолья, когда выпивал со своим 32-летним другом. Между приятелями возникла ссора, и младший мужчина ударил ножом в грудь старшего. Подозреваемого в нападении нашли и задержали.