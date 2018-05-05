В Барселоне арестовали «самого разыскиваемого» в Великобритании человека

Джейми Акура подозревают в организации масштабных поставок наркотиков. Он родом из Лондона, но в последний раз его видели в этом городе в феврале 1996 года.

По версии следствия, Джейми Акур в 1993 году также принимал участие в убийстве 18-летнего Стивена Лоуренса на юге Лондона. Теперь арестованный предстанет перед судом в Мадриде, который решит вопрос об экстрадиции в Великобританию.