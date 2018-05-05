Пожарные спасли 20 человек из горящей многоэтажки во Владивостоке
Четырех детей с верхних этажей эвакуировали с помощью спасательных устройств.
Четырех детей с верхних этажей эвакуировали с помощью спасательных устройств.
Четырех детей с верхних этажей эвакуировали с помощью спасательных устройств.
Пожарные спасли два десятка человек из горящего многоэтажного дома во Владивостоке, рассказали в
Инцидент произошел вечером в пятницу, 4 мая. По информации ведомства, около половины восьмого поступило сообщение о возгорании в доме на улице Надибаидзе.
Как выяснилось, на третьем этаже многоэтажки загорелся хозяйственный хлам. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. С огнем боролись 26 человек личного состава и шесть единиц техники, рассказали в МЧС.