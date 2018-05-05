Пожарные спасли 20 человек из горящей многоэтажки во Владивостоке

Пожарные спасли два десятка человек из горящего многоэтажного дома во Владивостоке, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 4 мая. По информации ведомства, около половины восьмого поступило сообщение о возгорании в доме на улице Надибаидзе.