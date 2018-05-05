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08:44 (мск), источник: dostup1.ru

В скандальном детсаду в Миассе рухнул потолок

Свидетелями инцидента стали сотрудники Контрольно-счетной палаты.

В детсаду «Умка» в Миассе (Челябинская область) рухнул потолок — свидетелями инцидента стали сотрудники Контрольно-счетной палаты региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В момент, когда с потолка второго этажа сорвались потолочные плитки, дети были на прогулке, пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, этой весной «Умка» оказался в центре скандала: выяснилось, что не приспособленное под детсад здание (строилось под торговое помещение) было куплено незаконно и по слишком завышенной цене. В этой связи были возбуждены уголовные дела о взяточничестве в особо крупном размере. Два фигуранта этих дел — депутат Николай Рындин и начальник отдела дошкольного образования Татьяна Биева — арестованы, третий подозреваемый, эксперт-оценщик Сергей Богатырев, отпущен из-под стражи.

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