В скандальном детсаду в Миассе рухнул потолок

В момент, когда с потолка второго этажа сорвались потолочные плитки, дети были на прогулке, пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, этой весной «Умка» оказался в центре скандала: выяснилось, что не приспособленное под детсад здание (строилось под торговое помещение) было куплено незаконно и по слишком завышенной цене. В этой связи были возбуждены уголовные дела о взяточничестве в особо крупном размере. Два фигуранта этих дел — депутат Николай Рындин и начальник отдела дошкольного образования Татьяна Биева — арестованы, третий подозреваемый, эксперт-оценщик Сергей Богатырев, отпущен из-под стражи.