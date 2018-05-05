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09:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области полиция нашла 6-летнюю девочку, сбежавшую из дома через балкон

Уйти малышке удалось на 1 километр.

Накануне в полицию обратились 40-летние жители Нововоронежа. Они рассказали, что около 8 часов утра их 6-летняя дочь пропала. Девочка была в квартире, которая находится на 1 этаже дома на улице Коммунальной. Потом женщина ушла в храм, а малышка осталась вместе с папой и бабушкой. Дочка играла в своей комнате, а потом куда-то пропала. При этом входная дверь была заперта на ключ.

Мужчина осмотрел все комнаты, а затем заметил, что открыта балконная дверь. Тогда мужчина выбежал на улицу и начал искать ребенка. Но его усилия оказались безуспешными. Девочки нигде не было. Даже соседи ее не видели.

Руководство отдела организовало поисковые мероприятия. Полицейские приступили к отработке мест массового пребывания: вокзалов, городских торговых точек, парков, остановок общественного транспорта.

Спустя 30 минут, пропавшая девочка была обнаружена в районе городского рынка, на улице Аленовской, на расстоянии примерно километр от своего дома.

В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Ребенок возвращен в семью.

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