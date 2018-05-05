В Комсомольске-на-Амуре поймали серийных похитителей чугунных труб
Ущерб от деятельности злоумышленников оценивают в 140 тысяч рублей.
Ущерб от деятельности злоумышленников оценивают в 140 тысяч рублей.
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Полицейские вышли на след злоумышленников, расследуя кражу по заявлению одной из управляющих организаций города. Из подвала многоквартирного дома, который обслуживает фирма, пропали трубы, стоимость которых оценили в 19 тысяч рублей.
Правоохранители заподозрили в краже двоих комсомольчан, ранее привлекавшихся к ответственности за имущественные преступления. По версии полиции, ночью они вскрыли замок в подвале, забрали оттуда трубы и комплектующие и сдали их в пункт приема цветного металла. Выручку подельники потратили. Полицейские нашли похищенное имущество и вернули управляющей компании.
Как выяснилось, этот эпизод для злоумышленников был не первым. Ранее они совершили в
Сейчас один из подельников арестован, второй находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.