Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство - СМИ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
Россиянка о жизни в Таиланде: молодые тут массово умирают от рака
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Последний шаг «Локо»: «Спартак» верит в «Зенит»
Сборная США обыграла Канаду в матче чемпионата мира по хоккею
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Прощай, Москва: миллионеры РФ сбегают за границу
Пашинян сообщил об отношениях с РФ - СМИ
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
8Серж Саргсян ушел в отставку
09:32 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Комсомольске-на-Амуре поймали серийных похитителей чугунных труб

Ущерб от деятельности злоумышленников оценивают в 140 тысяч рублей.

В Комсомольске-на-Амуре двое местных жителей задержаны по подозрению в серии хищений чугунных труб и металлоконструкций, рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Полицейские вышли на след злоумышленников, расследуя кражу по заявлению одной из управляющих организаций города. Из подвала многоквартирного дома, который обслуживает фирма, пропали трубы, стоимость которых оценили в 19 тысяч рублей.

Правоохранители заподозрили в краже двоих комсомольчан, ранее привлекавшихся к ответственности за имущественные преступления. По версии полиции, ночью они вскрыли замок в подвале, забрали оттуда трубы и комплектующие и сдали их в пункт приема цветного металла. Выручку подельники потратили. Полицейские нашли похищенное имущество и вернули управляющей компании.

Как выяснилось, этот эпизод для злоумышленников был не первым. Ранее они совершили в Комсомольске-на-Амуре еще несколько подобных краж на общую сумму порядка 140 тысяч рублей.

Сейчас один из подельников арестован, второй находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Все новости региона
Пожарный, тушивший «Зимнюю вишню», написал письмо из СИЗО
В Израиле рассказали о «горячей линии» с российской авиабазой
Украинский адмирал призвал блокировать Керченский пролив
Руководителя полигона обвинили в продаже ракет Украине
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
Биологи нашли способ оставаться стройным, питаясь фастфудом
Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
Авианосная группировка США приступила к ударам по ИГ* в Сирии
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Последний шаг «Локо»: «Спартак» верит в «Зенит» 5 мая в чемпионате России по футболу стартует предпоследний, 29-й тур. И уже в первый его день может разрешиться главная интрига турнира
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь