В Комсомольске-на-Амуре поймали серийных похитителей чугунных труб

В Комсомольске-на-Амуре двое местных жителей задержаны по подозрению в серии хищений чугунных труб и металлоконструкций, рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Полицейские вышли на след злоумышленников, расследуя кражу по заявлению одной из управляющих организаций города. Из подвала многоквартирного дома, который обслуживает фирма, пропали трубы, стоимость которых оценили в 19 тысяч рублей.

Правоохранители заподозрили в краже двоих комсомольчан, ранее привлекавшихся к ответственности за имущественные преступления. По версии полиции, ночью они вскрыли замок в подвале, забрали оттуда трубы и комплектующие и сдали их в пункт приема цветного металла. Выручку подельники потратили. Полицейские нашли похищенное имущество и вернули управляющей компании.

Как выяснилось, этот эпизод для злоумышленников был не первым. Ранее они совершили в Комсомольске-на-Амуре еще несколько подобных краж на общую сумму порядка 140 тысяч рублей.