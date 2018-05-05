Склад поддельного алкоголя нашли в Челябинской области полицейские
Сотни бутылок без маркировки прятали в гараже.
Сотни бутылок без маркировки прятали в гараже.
Один из боксов в гаражном кооперативе Верхнего Уфалея служил местом хранения нелегального алкоголя. На днях его обнаружили сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщает
— Десятки ящиков алкоголя в своем гараже припрятала семейная пара — 30-летний мужчина и 27-летняя женщина. Весь алкоголь, который, кстати, мог представлять угрозу здоровью и жизни, они планировали продавать, — говорят в главке.
Сотрудники полиции изъяли 445 литров алкоголя на сумму более 184 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Парочке грозят шесть лет тюрьмы.