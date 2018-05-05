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09:30 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге возбудили дело после наезда танка на зрителей

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту наезда танка Т-60 на посетителей уличного праздника. Три человека получили травмы.

Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, расследование ведется в рамках статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, ЧП произошло 29 апреля в Парке 300-летия на фестивале «Боевая сталь». Танк Т-60 ездил по площадке, а на самом танке в это время находилось несколько зрителей. На очередной возвышенности три человека не удержались и упали на землю. Танк наехал на них.

Травмы получили три человека — 33-летний мужчина и двое детей 10 и 15 лет. У пострадавших зафиксированы ушибы, ссадины, у мужчины перелом ноги.

Следователи выяснили, что посетители забрались на танк не просто так. Организаторы превратили катание на корпусе движущегося танка в аттракцион и со всех желающих брали по 300 рублей.

В региональном СК говорят, что организаторы мероприятия до сих пор не установлены. Ранее в администрации Приморского района «РГ» сообщили, что не имеют отношения к проведению данного мероприятия.

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