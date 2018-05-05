В Узбекистане ощущалось произошедшее в Таджикистане землетрясение
МЧС Узбекистана не располагает информацией о разрушениях и пострадавших.
МЧС Узбекистана не располагает информацией о разрушениях и пострадавших.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Жители Узбекистана 4 мая в 22:13 ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в 143 км от Ташкента в западном направлении от Ташкента на территории Республики Таджикистан.
«Магнитуда землетрясения в эпицентре составила М=4,3. Сила подземных толчков на территории Узбекистана: Гулистан 3 балла», — говорится в сообщении ведомства.
В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.