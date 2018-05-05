Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Экс-солистка «ВИА Гры» без макияжа выглядит на 15 лет моложе
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10:02 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане ощущалось произошедшее в Таджикистане землетрясение

МЧС Узбекистана не располагает информацией о разрушениях и пострадавших.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Жители Узбекистана 4 мая в 22:13 ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в 143 км от Ташкента в западном направлении от Ташкента на территории Республики Таджикистан.

«Магнитуда землетрясения в эпицентре составила М=4,3. Сила подземных толчков на территории Узбекистана: Гулистан 3 балла», — говорится в сообщении ведомства.

В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Все новости региона
 Глава УБДД Ташкента оставил свой пост
'Железный генерал': жизненный путь Сабира Рахимова
В Израиле рассказали о «горячей линии» с российской авиабазой
Украинский адмирал призвал блокировать Керченский пролив
Руководителя полигона обвинили в продаже ракет Украине
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
Биологи нашли способ оставаться стройным, питаясь фастфудом
Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
Авианосная группировка США приступила к ударам по ИГ* в Сирии
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Последний шаг «Локо»: «Спартак» верит в «Зенит» 5 мая в чемпионате России по футболу стартует предпоследний, 29-й тур. И уже в первый его день может разрешиться главная интрига турнира
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Как выглядят мировые звезды в повседневной жизни Скарлетт Йоханссон, Ирина Шейк и остальные знаменитые красотки мало чем отличаются от рядовых женщин в обычные дни.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь