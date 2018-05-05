На Восточной сгорела закусочная
Киоск, в котором продавали блюда сербской кухни, вспыхнул рано утром.
Киоск, в котором продавали блюда сербской кухни, вспыхнул рано утром.
Сегодня утром, около 5:40, на улице Восточная вспыхнул киоск, в котором продавали блюда сербской кухни. Небольшая закусочная была довольно популярна у горожан — многие даже останавливались в пробке, чтобы там перекусить. Сегодня утром помещение внезапно загорелось и пламя мгновенно охватило помещение. На место тут же примчались пожарные.
— В 05:41 в МЧС поступило сообщение о пожаре на Восточной, — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. — На площади 40 квадратных метров сгорел киоск, также поврежден кузов и салон автомобиля «ВАЗ 2107».
Горящий киоск тушили шесть пожарных и две единицы техники. Пламя удалось локализовать довольно быстро: уже в 05:55 его локализовалм, а 05:59 ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор завалов ликвидировали чуть позже — в 07:46. К счастью, при пожаре никто не пострадал.