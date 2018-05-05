В ТЦ «Амбар» в Самаре из-за короткого замыкания эвакуировали людей
Пожарные исправили неполадки в работе щитка электронапряжения.
Пожарные исправили неполадки в работе щитка электронапряжения.
В пятницу, 4 мая, в ТЦ «Амбар» сработала пожарная сигнализация. На пульт ГУ МЧС поступила информация об этом в 19:43.
— На выходе был запах гари, толпа стремительно начала покидать помещение, — рассказал один из очевидцев.
Всех посетителей эвакуировали сотрудники торгового центра, пишет 63.ру.
Представители МЧС вместе с ответственными работниками исправили неполадки в работе щитка электронапряжения.
В 21:14 инцидент был исчерпан.