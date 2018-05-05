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09:54 (мск), источник: НИА Самара

В ТЦ «Амбар» в Самаре из-за короткого замыкания эвакуировали людей


Пожарные исправили неполадки в работе щитка электронапряжения.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 4 мая, в ТЦ «Амбар» сработала пожарная сигнализация. На пульт ГУ МЧС поступила информация об этом в 19:43.

— На выходе был запах гари, толпа стремительно начала покидать помещение, — рассказал один из очевидцев.

Всех посетителей эвакуировали сотрудники торгового центра, пишет 63.ру.

Представители МЧС вместе с ответственными работниками исправили неполадки в работе щитка электронапряжения.

В 21:14 инцидент был исчерпан.

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